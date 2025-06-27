27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ12417923.9 27885 ２. 日経Ｄインバ 2106353.99919 ３. 野村日経平均 1116457.3 42170 ４. 楽天Ｗブル953022.3 33040