ドライブレコーダーが捉えた火球（ＣＮＮ）米南東部の各地で２６日、極めてまれな昼間の火球が目撃された。落下に伴う衝撃波も観測されている。米流星学会（ＡＭＳ）には現地時間の同日午後、火球の目撃情報が多数寄せられた。同学会によれば、今週は「うしかい座流星群」が見頃を迎えている。同学会のマイク・ハンキー氏は「『昼間の火球』が衝撃波を発生させたらしい。一般的には（隕石＜いんせき＞が）落下して火球になるが、そ