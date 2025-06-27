Mrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年プロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」を新たに開催することを発表した。 まず7月7日〜7月31日の期間、三井ショッピングパークららぽーと（富士見、名古屋みなとアクルス、豊洲、EXPOCITY、福岡）、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、RAYARD MIYASHITA PARK、三井ショッピングパークアーバン 赤れんがテラスで「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK