意外とどこにあるかわからない！世界の有名な建築物や観光地の場所を覚えよう。「タージ・マハル」どこにある建築物？意外と難しいこのクイズ。ヒントは、日本の約9倍の面積を持つ国です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「インド共和国」でした！「インド共和国」は、南アジアに位置し世界第2位の人口を誇る国。「タージ・マハル」は、インド