「シンプルバランス」（保湿シリーズ／ハリつやシリーズ）ウテナは、オールインワンスキンケアブランド「シンプルバランス」をリニューアルする。保湿シリーズには「CICA・セラミドCP（美容保湿成分：ツボクサエキス、セラミドNP、セラミドNG、グリセリン（保湿シリーズに配合））」を、ハリつやシリーズには、「レチノールGL（美容保湿成分：水添レチノール、グリセリン（ハリつやシリーズに配合））」を新配合した。手軽なスキン