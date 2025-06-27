強い日差しの中、アドベンチャーワールドのジャイアントパンダ楓浜のパネルと記念写真に納まるきょうだい＝27日午前、和歌山県白浜町気象庁は27日、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部が梅雨明けしたとみられると発表した。確定すれば、九州南部以外は統計がある1951年以降で最も早い。この先1カ月の西日本の気温は平年より高い見込みだ。熱中症への万全の対策が必要だ。気象庁によると、太平洋高気圧が強まり、偏西風が北