ニセ電話詐欺事件をめぐり、福岡県警や警視庁などは27日、福岡県久留米市の指定暴力団、道仁会の本部事務所を家宅捜索しました。 久留米市の道仁会本部事務所には27日午前、福岡県警や警視庁などおよそ30人の捜査員が家宅捜索に入りました。 道仁会をめぐっては、傘下組織の組員、川島魁斗容疑者（23）が、ことし1月、関東地方の高齢女性2人に息子をかたって電話をかけ、合わせておよそ600万円をだまし取ったとして、25日に