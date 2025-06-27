左から：ウォーターオーブン「ヘルシオ」＜AX-N1C-B（マットブラック）/−W（ホワイト）＞、「クックトーク」画面イメージシャープは、ウォーターオーブン「ヘルシオ」の新製品＜AX−N1C＞を発売する。同機は、生成AI技術の活用によって、キャラクターが調理の悩みに応える「クックトーク」に対応した。献立決めや調理手順（「ヘルシオ」レシピの一部対象メニューのみ回答が可能）、「ヘルシオ」の使いこなしかたなど、スマートフ