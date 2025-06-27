新スマートウォッチ「Xiaomi Smart Band 10」が日本で6月27日より発売！小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は27日、人気ウェアラブルシリーズ「Xiaomi Smart Band」の最新モデル「Xiaomi Smart Band 10」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2025年6月27日（金）9時より順次発売すると発表しています。価格（金額はすべて税込）はオープンながら市場想定価格および公式Webストア「Mi.com」などではStandard Edition（