とちぎテレビ 宇都宮市の佐藤栄一市長は２６日、定例の記者会見を開き、海外からの観光誘客を進めるため、メジャーリーグ大谷翔平選手の本拠地で市の観光ＰＲ動画を放映すると発表しました。 宇都宮市の観光ＰＲ動画が放映されるのは、大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」の本拠地ドジャー・スタジアムです。大谷翔平選手が所属し、世界が注目するチームのスタジアムで、市へのイン