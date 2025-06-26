とちぎテレビ 栃木県トラック協会は２４日、第１６代会長に宇都宮市の運送事業者ウナンの社長を務める半田臣一氏６１歳を選任しました。 半田氏は、これまで協会の理事や副会長を務めていました。 なお前の会長は、大田原市の北関東運輸、石塚安民氏が務めていました。