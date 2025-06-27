全国に361店舗を展開する定食レストラン「やよい軒」は7月3日、全店で「牛カルビと牛ホルモン焼の定食」を発売する。価格は税込1,190円。『TEPPAN FAIR(鉄板フェア)』の第1弾として販売するもの。同フェアは、日本の「やよい軒」だけでなく、アメリカ合衆国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシアで展開する「やよい軒」店舗でも同時開催する。〈第1弾は夏の暑さに負けないスタミナメニュー〉◆牛カルビと牛ホルモン焼の定