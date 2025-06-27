事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。女子児童を盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットに投稿して共有したとして小中学校教員らが逮捕された事件に言及した。今回の事件に絡み、名古屋地検は26日までに、メンバーの1人で同市立小の教員水藤翔太被告（34）が2023〜24年、体液を勤務校の児童のリコーダーに付着させたり、今年1月、給食