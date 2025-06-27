ジャングルポケット太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が27日放送のTBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組の挑戦企画に成功し、緊張と安堵（あんど）のあまり、号泣する場面があった。この日は、金曜レギュラーが99日間かけて特訓した「金曜アカペラ部」によるアカペラコーラスを生披露。近藤は「ラヴィット！のレギュラーになってから2年ぐらい、ずっと言っていたんです、アカペラをみんなでやりたい