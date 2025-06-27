敵地で特大の一発を放った大谷。(C)Getty Images米球界内で屈指の“打者有利”の舞台で、二刀流戦士の打棒が爆発した。現地時間6月26日、ドジャースの大谷翔平は、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席に2試合ぶりとなる28号ソロを放った。【動画】敵投手も本塁打を確信大谷翔平の圧巻アーチをチェックパカンッという独特の打球音が本塁打を確信させた。ドジャースが2-1とリードした7回2死無