WEリーグの三菱重工浦和レッズレディースが６月27日、一挙５選手の離脱を発表。海外クラブ等を含む移籍を前提とした準備のためにチームを離れる。浦和が発表したのは、石川璃音、遠藤優、栗島朱里、竹内愛未、猶本光のチーム離脱。栗島となでしこジャパンの石川、遠藤は海外クラブへ、竹内は海外を含む他クラブ、猶本は移籍を前提とした準備のため、チームを離れると報告している。【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを