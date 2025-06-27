ロッテは27日、本日13時00分からマリーンズストアミュージアム店にて6月27日（金）〜29日（日）のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）で開催される韓国のグルメやカルチャーに注目したスペシャルイベント「KOREAN NIGHT」にちなんだ、コラボグッズの販売を開始することになったと発表した。同じロッテグループであり、姉妹チームの釜山ロッテジャイアンツの球団マスコット『Win-G（ウィンジ）』とマリーンズの球団