【ワシントン共同】米中間の貿易協議を巡り、米ブルームバーグ通信は26日、中国側がレアアース（希土類）の輸出規制の緩和などを約束する協定に、両国が署名したと伝えた。ラトニック米商務長官が明らかにしたという。