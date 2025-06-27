コンパクトセダン「ミラージュG4」三菱自動車工業（以下、三菱）のフィリピン法人は2025年6月1日、現地で生産されるコンパクトセダン「ミラージュG4」の新たな改良モデルを発表しました。三菱のコンパクトセダン!?ミラージュG4は、コンパクトハッチバック「ミラージュ」の派生セダンとして2013年に登場した新興国向けセダンです。【画像】超カッコイイ！ 三菱「新ミラージュ」を画像で見る（70枚）初代ミラージュは1978年に