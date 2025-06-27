兵庫県住みます芸人のモンスーン・T@TSUと、京都府住みます芸人のみくばたけが26日、それぞれのSNSを更新し、入籍と妊娠を発表した。【写真】愛あふれる…！兵庫×京都の“住みます芸人”同士が結婚T@TSUは、「私、モンスーンT@TSUは入籍致しました!!!!お相手は京都府住みます芸人のみくばたけです!!!」「そして!!!みくばたけとの間に新しい命を授かりました!!!」と興奮気味に報告。「2年前の今日、BSよしもと『Cheeky’s a Go