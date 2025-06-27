子どもたちに自然環境の意識を高めてもらおうと、夏の間、川遊びを行う加太川で園児や地域の小学生らが26日、清掃活動を行いました。三重県亀山市の加太保育園では、毎年、夏の間保育園のそばを流れる加太川で川遊びを行っていて、この日は、園児や近くの加太小学校1・2年生の児童地域の人などあわせて約40人が協力して川の清掃活動を行いました。子どもたちは、水の中に入り、楽しみながらペットボトルやビニール袋などのごみを拾