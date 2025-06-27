瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降もおおむね晴れの天気が続くでしょう。紫外線が非常に強くなるため対策が必要になります。日中の最高気温は岡山で33度、津山で31度、高松で34度の見込みです。26日と同じくらいの気温で汗ばむ陽気になります。熱中症に注意してください。 28日も高気圧に覆われることで青空が広がるでしょう。朝の最低気温は岡山で22度、津山で19度、高松で24度の予想です。日中の