白浜・アドベンチャーワールドのパンダ４頭がいよいよ中国へ…。MBS入社1年目・新人アナウンサーの上田芹莉が、和歌山・白浜町に泊まり込んで「パンダびと」を取材！今回の「パンダびと」は白浜町の大江康弘町長。年間３００万人の観光客が訪れるという白浜町。実にその３分の１がアドベンチャーワールドを訪れています。「いて当たり前、水や空気のような存在だった」と大江町長も寂しげに語ります。一方で、大江町長は