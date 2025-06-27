レノボ・ジャパンは6月17日、ゲーミングPCブランドLegion（レギオン）の新製品体験会を実施した（筆者撮影）【写真で見る】レノボのフラグシップモデル「Legion Pro 7i Gen 10」世界最大のPCメーカー、レノボが日本のゲーム市場で攻勢を強めている。同社は世界のゲーミングPC市場でトップメーカーだ。同社によると2024年度のシェアは28.6％に達している。6月下旬、東京都内で開催された新製品発表会。レノボ・ジャパンの三島達夫氏