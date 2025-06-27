3児の母として子育てに奮闘しつつ、音楽活動やバラエティ、YouTubeなど幅広く活動している歌手・鈴木亜美。7月1月にデビュー27周年を迎えることを記念し、同月5日にDJ KOOをゲストに迎える一夜限りのスペシャルライブ「Ami Suzuki - One-day Disco Night - with DJ KOO」を神奈川・横浜みなとみらいブロンテで開催する。激辛好きとしても知られ、YouTubeでおいしそうに激辛料理を味わう姿がたびたび反響を呼んでいる鈴木に、激辛を