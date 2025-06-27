小学校の教員の男が女子児童の下着を盗撮し、SNSグループで共有したとして逮捕された事件で、男が勤務する学校で臨時の保護者会が開かれました。男は学校の行事などで写真を撮影する担当だったということです。【写真で見る】保護者から怒りの声女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループチャットで共有した疑い名古屋市の小学校教員・森山勇二容疑者（42）“盗撮共有”か教員は「学校行事を撮影する担当」26日朝、送検された名