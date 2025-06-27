FacebookやInstagramの運営元であるMetaは、独自のAIアプリ・Meta AIや大規模言語モデル(LLM)のLlamaなどを開発し、AI関連の開発に注力しています。そんなMetaが、競合のOpenAIから主要研究者を引き抜いていることが明らかになりました。Meta hires key OpenAI researcher to work on AI reasoning models | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/26/meta-hires-key-openai-researcher-to-work-on-ai-reasoning-models/Meta T