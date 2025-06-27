ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS from EXILE TRIBE」の八木勇征さん（28）が、2025年6月25日にインスタグラムを更新。水着姿の過去写真を公開した。「今年の夏はどんな夏になるかなあ」八木さんはインスタグラムで、「今年の夏はどんな夏になるかなあ これは四年前の夏写真」と投稿。タンクトップのすそをたくし上げ、腹筋を見せた水着姿の写真を公開した。コメント欄には「かっこよすぎる 腹筋すごいね！！」「色気がやばい