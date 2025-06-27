メ～テレ（名古屋テレビ） 女子児童を盗撮しSNSで共有したとして、名古屋市の小学校の教師らが逮捕された事件で、小学校で女子児童が着替えをする際に、教師による不審な行動が目撃されていたことがわかりました。 名古屋市立の小学校の教師森山勇二容疑者(42)は、去年9月ごろ愛知県内の施設で女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループで共有した疑いが持たれています。 事件を受け、森山容疑者が勤務していた小