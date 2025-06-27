◆第７４回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２９日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２７日、美浦トレセン前走のプリンシパルＳで４着だったショウナンマクベス（牡３歳、美浦・武市康男厩舎、父リオンディーズ）は、坂路を６９秒０―１６秒５で駆け上がって調整した。武市調教師は「スーッと上がって、力みもなく雰囲気はいい感じ」と手応えを口にした。昨年末のホープフルＳ（１０着）を含めて、これまで重賞に３度