ラジオNIKKEI賞の攻略POINT 【レース間隔】好走馬の多くは中４～８週の間隔 中４～８週のレース間隔で出走した馬が［10・6・5・55］。 主力ステップであるプリンシパルＳや白百合Ｓが行われる時期で好成績は納得だが、他の組含めて勝ち馬全頭がこのレース間隔。 中３週以内だと［0・1・2・19］、逆に中９週以上だと［0・3・3・38］。これで１着候補は絞れる。 ラジオNIKKEI賞過去10年のデ