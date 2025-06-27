東京時間10:34現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝15560.00（-72.00-0.46%） ＮＹ金先物AUG 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3329.70（-18.30-0.55%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は時間外で反落し、東京金も軟調