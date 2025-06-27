静岡県警などによると、27日未明、新東名高速道路下り線で中型貨物車と夜行バスが衝突した。43人のバスの乗客のうち1人が病院に搬送された。けがの程度は軽いとみられる。消防によると、ほかに10人以上が体の痛みを訴えた。