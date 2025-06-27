元バレーボール女子代表で“かおる姫”と呼ばれた菅山かおるさん（４６）が２６日、自身のインスタグラムを更新。同じく元代表で、現代表の秋本美空の母でもある大友愛さんとともに渋谷・宮下パークで行われたビーチバレー大会に出場した様子を公開した。「初心者と経験者も一緒に楽しめる最高のビーチバレー大会」とつづり、大友さんと２人で真剣な表情で話し合う姿などを投稿した。コメント欄などでは「お姉様方、素敵すぎ