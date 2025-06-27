USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.149.467.729.03 1MO10.228.448.017.85 3MO10.418.208.647.88 6MO10.317.979.077.87 9MO10.217.929.337.95 1YR10.167.909.548.02 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.5610.239.86 1MO9.399.648.87 3MO9.849.88