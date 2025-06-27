高松地方気象台は6月27日午前、「四国地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。2024年より20日はやく、6月のうちに梅雨明けとなるのは観測史上初めてです。四国地方は高気圧に覆われ、向こう1週間おおむね晴れる見込みです。このため、高松地方気象台は「四国地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年と比べて20日はやく、2024年と比べても20日はやい梅雨明けです。また、過去最も早かった梅雨明けは、1964年の7