Image: Florence Ion - Gizmodo US 主流になる時代は来るのか。折りたたみ式スマホ最大の欠点は、普通のスマホより耐久性が低いこと。決して安くないデバイスですから、これは由々しき問題です。折りたたみ式スマホ戦国時代の2025年、果たして各社、どんな進化を見せてくれるのでしょうか。 ホコリや汚れに強くなりそう新たなリーク情報によると、次期Google（グーグル）Pixel折りたたみ式ス