6月27日 公開 佐野なぎささん 【拡大画像へ】 白泉社は6月27日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて佐野なぎささんのグラビア「Secrets in the Silence」を公開した。 公開されたグラビアには、佐野なぎささんが登場。優しさあふれる佐野なぎささんの癒しボディを収めたカットが多数掲載されている。  □「ヤングアニマルWeb」佐野なぎささんのグラビアページ 佐野なぎささん