ニデックが続落している。同社は２６日の取引終了後、２５年３月期の有価証券報告書の提出期限について、９月２６日へ延期するための承認申請書を関東財務局に提出すると発表した。これまでは６月３０日を提出期限としていた。イタリアの子会社であるニデックＦＩＲインターナショナルの貿易取引上の問題や関税問題に関し、類似の事象の有無などを含め追加調査が必要となったため。問題への対応が長期化する格好となり、嫌