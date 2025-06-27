トリドリは高い。２６日取引終了後、子会社を設立して新たな事業を開始すると発表した。主力サービス「ｔｏｒｉｄｏｒｉｂａｓｅ」の成長を通じて蓄積してきた１００万件以上のマッチング実績とインフルエンサーデータベースを基盤に、ＡＩ技術を組み込んだ新たなプロダクトの開発・運営を行う。新プロダクトは、広告主がキャンペーンの予算や成果目標を設定するだけで独自のＡＩアルゴリズムに