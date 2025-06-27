資生堂が強含んでいる。この日、英投資会社のインディペンデント・フランチャイズ・パートナーズ（ＩＦＰ）が資生堂の株式を買い増していたことが判明し、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、ＩＦＰの保有割合は８．３０％（従来は７．２８％）に上昇した。報告義務発生日は２０日。保有目的には「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる」と記載している。