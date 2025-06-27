オランダの映像作家・芸術家ROSTOの追悼上映企画「存在証明」が、8月16日よりシアター・イメージフォーラムにて先行公開後、全国順次公開されることが決定した。 参考：全体主義化したアメリカでの革命『ハンドメイズ・テイル』ファイナルシーズン特別映像 ROSTOは1990年初頭、自らの製作スタジオ「ROSTO A.D's」を拠点にCFやミュージックビデオを制作するかたわら撮り上げた短編映画『（伝