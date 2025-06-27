2025年6月26日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、韓国で米国の空母を撮影した疑いで中国人留学生2人が逮捕されたと報じた。記事は、韓国の沿海都市釜山の警察が26日、中国人2人が長期間にわたりドローンを使って釜山海軍基地を不法に撮影していたほか、合同軍事演習のために釜山港に停泊していた米国の空母「セオドア・ルーズベルト」を撮影していたとして中国人留学生2人を「軍事基地および設備保護法」違反の疑