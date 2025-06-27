タレントのホラン千秋が27日、都内で行われた『Amazon プライムデー』記者発表会にゲストとして参加した。【写真】Boonaちゃんを見つけ思わず笑みがこぼれたホラン千秋金髪が映えるブルーの装いで登場。会場を見渡すと、ある方向を見つめて手を振りながら「古巣のBoonaちゃんがいる！久しぶり〜」とうれしそうににっこり。直後に「ごめんなさい。個人的なあれで」と恥ずかしそうにしていた。ホランは3月まで8年間にわたりTBS系