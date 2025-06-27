【ワシントン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は26日、米軍が攻撃したイラン中部フォルドゥの地下核施設にある遠心分離機は「もはや稼働していない」との認識を示した。フランスメディアのインタビューに語った。