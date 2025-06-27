「女子ゴルフ・アース・モンダミン・カップ・第２日」（２７日、カメリアヒルズＣＣ＝パー７２）小野祐夢（２７）＝ニチコン＝が１５番パー３でホールインワンを達成した。実測１８２ヤードで、５番ユーティリティーを使用してのもの。自身は２０１８年・樋口久子三菱電機レディース以来２度目。また仁井優花（２２）＝エレコム＝も９番で、実測１５８ヤードを７番アイアンで。仁井も２３年の樋口久子三菱電機レディース以来