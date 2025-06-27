広島地方気象台は27日午前11時、「中国地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。1951年の統計開始以降最も早く、去年より24日早い「梅雨明け」です。6月に梅雨明けしたのははじめてです。今後一週間、30度を超える暑さが続く見込みで、広島県内には「熱中症警戒アラート」が発表されています。(2025年6月27日午前11時）