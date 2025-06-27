鹿児島地方気象台が27日午前11時に九州南部の梅雨明けを発表。去年より19日早く、平年より18日早い梅雨明け。鹿児島地方気象台によりますと九州南部は、太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。向こう１週間は、湿った空気の影響で曇りとなる所もありますが、太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多い見込みです。このため、九州南部は６月２７日ごろに梅雨明けしたと見られるということです。九州南部は5月16日に梅雨入りし、