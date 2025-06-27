日テレ以外の仕事先やクライアントも混乱国分太一（50）のコンプラ違反による無期限活動休止を受け、６月25日に残されたメンバーである城島茂（54）と松岡昌宏（48）は、『TOKIO』の解散を発表。グループが立ち上げ所属していた株式会社TOKIOは廃業する。高い好感度を誇る国分の醜聞が公表されたのは６月20日のこと。TOKIOのレギュラー番組『ザ! 鉄腕! DASH‼』を持つ日本テレビは、国分に複数のコンプライアンス違反が判明し