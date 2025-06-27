「苦手な勉強が好きになる本」をご紹介します（写真：metamorworks／PIXTA）【東大生のおすすめ】読めば勉強が好きになる書籍5選を見る「『自分の頭で考える』って、どういうことなんだろう？」「頭が良い人とバカな自分は、いったいどこが違うんだろう？」偏差値35から東大を目指して必死に勉強しているのに、まったく成績が上がらず2浪してしまった西岡壱誠氏。彼はずっとそう思い悩み、東大に受かった友人たちに「恥を忍んで」